Пять иностранцев подрались из-за очереди в столовую в Иркутской области

В Жигаловском районе вынесли приговор в отношении пяти участников массовой драки. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области. Случилось все 23 июня прошлого года на газоконденсатном месторождении. Рабочие подрядных организаций не смогли определиться, кто за кем стоит в очереди в столовую. Поругались, а потом и подрались.
— После случившегося 32-летний подсудимый решил подговорить других рабочих, они отправились в другое общежитие. Там вновь напали на тех же мужчин, все происходили в присутствии людей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Они били руками, ногами, подручными предметами. В итоге пять человек получили травмы различной степени тяжести. Известно, что жители Республики Кыргызстан напали на мужчин из Таджикистана. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас суд огласил приговор.
Организатор драки отправится в исправительную колонию общего режим на два года и девять месяцев, трое соучастников — на один год и восемь месяцев. Еще один мужчина отделался штрафом — он выплатит 140 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студент из Шелехова стал жертвой мошенников. Ему не одобрили кредит, поэтому деньги он перевел со счета матери.