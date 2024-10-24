Пять иностранцев подрались из-за очереди в столовую в Иркутской области

В Жигаловском районе вынесли приговор в отношении пяти участников массовой драки. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области. Случилось все 23 июня прошлого года на газоконденсатном месторождении. Рабочие подрядных организаций не смогли определиться, кто за кем стоит в очереди в столовую. Поругались, а потом и подрались.