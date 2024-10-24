Преподавателя нижегородского вуза осудили за написание дипломов за деньги

Следствие и суд установили, что с февраля 2018 года по июнь 2021 года преподавательница по просьбе студентов делала за них контрольные, курсовые и дипломные работы и брала за это деньги. На защите она как член аттестационной комиссии способствовала тому, чтобы заплатившие ей ученики получили дипломы без фактической проверки знаний. За три года Людмила Шкаликова получила от обучающихся почти полмиллиона рублей.