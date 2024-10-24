Поехал по заявке и исчез. Пропавшего в Забайкалье таксиста спустя 10 дней поисков нашли мертвым в лесу

В Россию 33-летний Константин перебрался из родной Киргизии уже более 15 лет назад. Сначала жил в Новосибирске, а в далеком 2017 году переехал в Забайкалье на заработки. Он поселился в небольшом поселке Карымское. Сначала брался за любую возможность, приносящую копейку. А потом, обзаведясь друзьями, арендовал у товарища машину и устроился частным таксистом. Деньги же отправлял семье — жене с ребенком, родителям. 14 октября мужчина вышел в очередной рейс. А после, как в воду, канул… В полицию обратились его приятели. Костю, со слов сибиряков, уважали и ценили многие за доброту, искренность. Лишь спустя 10 дней поисков стало известно, что случилось с пропавшим без вести. В лесу под поселком обнаружили страшную находку — сгоревшую машину, а в ней человек без признаков жизни. Якобы автомобиль тот самый, на котором работал Константин.