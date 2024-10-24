Поехал по заявке и исчез. Пропавшего в Забайкалье таксиста спустя 10 дней поисков нашли мертвым в лесу

В Россию 33-летний Константин перебрался из родной Киргизии уже более 15 лет назад. Сначала жил в Новосибирске, а в далеком 2017 году переехал в Забайкалье на заработки. Он поселился в небольшом поселке Карымское. Сначала брался за любую возможность, приносящую копейку. А потом, обзаведясь друзьями, арендовал у товарища машину и устроился частным таксистом. Деньги же отправлял семье — жене с ребенком, родителям. 14 октября мужчина вышел в очередной рейс. А после, как в воду, канул… В полицию обратились его приятели. Костю, со слов сибиряков, уважали и ценили многие за доброту, искренность. Лишь спустя 10 дней поисков стало известно, что случилось с пропавшим без вести. В лесу под поселком обнаружили страшную находку — сгоревшую машину, а в ней человек без признаков жизни. Якобы автомобиль тот самый, на котором работал Константин.
В региональном Следкоме ситуацию пока не комментируют. Однако в администрации поселка рассказали, что погиб действительно Константин.
— Костю в поселке все знали и уважали. Ничего и никому плохого не сделал. Наоборот! Пожилых людей уважал, ни копейки не брал с них за такси, — рассказывает приятель.
Тогда кому Константин перешел дорогу? Кто с ним расправился? Официальной информации сейчас никакой нет. Известно только то, что 14 октября он поехал по заявке, а после исчез. Ходят слухи, будто тот, кто расправился с таксистом, сам пришел в полицию и чистосердечно во всем признался. Однако у этой информации подтверждения нет.
КП-Иркутск сообщили в администрации поселка, что сейчас жители собирают средства на транспортировку тела в Киргизию, где живут родители и братья иностранца. Жена с ребенком находятся не в Забайкалье. Также финансовую помощь родным таксиста оказывают его коллеги. Вскоре в поселок прибудет брат Константина.