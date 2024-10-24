Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Уфы раскрыли топ-5 вредных для здоровья пищевых привычек

Медики назвали пять вредных для пищеварения привычек.

Источник: Комсомольская правда

Оставлять пустую тарелку после трапезы или отказ от завтрака может привести к проблемам со здоровьем. По словам врачей уфимской больницы № 5, вредные пищевые привычки стать причиной вздутия, раздражительности и головной боли.

Так, например, есть все, что есть на тарелке, даже несмотря на сытость, это вредная привычка.

— Переедание может привести к дискомфорту в животе. До конца доедать не обязательно, — говорят медики.

Также ужинать стоит за два-три часа до сна. Это поможет избежать изжоги перед сном и усталости на утро. Отказ от завтрака, в свою очередь, может привести к раздражительности и головной боли, а перекусы на ходу — к вздутию.

Врачи также советуют не увлекаться «полезной» едой. Например, безглютеновый хлеб предназначен для людей с непереносимостью глютена, есть здоровому человеку его не обязательно, а сладости с фруктозой не являются менее калорийными заменами обычным сладостям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.