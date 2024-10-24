Врачи из Уфы раскрыли топ-5 вредных для здоровья пищевых привычек

Оставлять пустую тарелку после трапезы или отказ от завтрака может привести к проблемам со здоровьем. По словам врачей уфимской больницы № 5, вредные пищевые привычки стать причиной вздутия, раздражительности и головной боли.
Так, например, есть все, что есть на тарелке, даже несмотря на сытость, это вредная привычка.
— Переедание может привести к дискомфорту в животе. До конца доедать не обязательно, — говорят медики.
Также ужинать стоит за два-три часа до сна. Это поможет избежать изжоги перед сном и усталости на утро. Отказ от завтрака, в свою очередь, может привести к раздражительности и головной боли, а перекусы на ходу — к вздутию.
Врачи также советуют не увлекаться «полезной» едой. Например, безглютеновый хлеб предназначен для людей с непереносимостью глютена, есть здоровому человеку его не обязательно, а сладости с фруктозой не являются менее калорийными заменами обычным сладостям.
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