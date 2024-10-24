Гражданин КНДР хотел вывезти мускус кабарги из Приморья в банке «сгущёнки»

В банке из-под сгущённого молока сотрудники таможенного поста аэропорта Владивостока обнаружили мускус кабарги. Найденный дериват пытался незаконно вывезти за пределы России гражданин КНДР, который собирался улететь рейсом Владивосток — Пхеньян. Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления сообщила, что контрабанда была изъята.
Инцидент произошёл во время проверки рюкзака 47-летнего корейца. На рентгеновском снимке сотрудники заметили подозрительные предметы в металлической банке. Как выяснилось, мужчина попытался спрятать 105,44 грамма мускуса кабарги, закатав его в банку, словно вёз обычную «сгущёнку».
Мускус кабарги по закону относится к стратегически важным товарам и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для его вывоза с территории Евразийского экономического союза гражданину требовалось предоставить в таможенный орган разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также оформить таможенную декларацию.
После проведения экспертизы таможенники Владивостока возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).