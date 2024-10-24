Гражданин КНДР хотел вывезти мускус кабарги из Приморья в банке «сгущёнки»

Мускус кабарги по закону относится к стратегически важным товарам и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для его вывоза с территории Евразийского экономического союза гражданину требовалось предоставить в таможенный орган разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также оформить таможенную декларацию.