Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Минска с сестрами-актрисами организовали порностудию на съемной квартире

Милиция сказала, что минчанин и две сестры организовали на съемной квартире порностудию.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска с сестрами-актрисы организовали порностудию на съемной квартире. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что оперативниками в сфере нравов Московского РУВД была пресечена деятельность порностудии, которую организовали житель Минска с двумя жительницами Минского района.

Установлено, что 23-летний мужчина арендовал квартиру, где одну из комнат оборудовал под съемку тематического контента. В милиции отметили, что в качестве актрис выступали подруги фигуранта. Речь идет про 20-летнюю минчанку и ее 21-летнюю сестру.

Говорится, что сам мужчина занимался не только съемкой, но также администрированием аккаунта, распространением запрещенного контента. В момент обыска в квартире, где проживал фигурант, удалось найти и изъять реквизит, аксессуары, банковские карты, которые использовались для получения дохода от незаконной деятельности. Заведено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

Тем временем в Гродно суд приговорил 14-летнюю школьницу к 10 годам колонии.

Ранее мы писали, что белорус обманул 100 человек на 60 тысяч рублей, обещая «раскрутку» в интернете.

Кстати, белорусский ученый назвал мед для сердечников, а еще богатый природным аспирином.