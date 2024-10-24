Житель Минска с сестрами-актрисами организовали порностудию на съемной квартире

Житель Минска с сестрами-актрисы организовали порностудию на съемной квартире. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что оперативниками в сфере нравов Московского РУВД была пресечена деятельность порностудии, которую организовали житель Минска с двумя жительницами Минского района.
Установлено, что 23-летний мужчина арендовал квартиру, где одну из комнат оборудовал под съемку тематического контента. В милиции отметили, что в качестве актрис выступали подруги фигуранта. Речь идет про 20-летнюю минчанку и ее 21-летнюю сестру.
Говорится, что сам мужчина занимался не только съемкой, но также администрированием аккаунта, распространением запрещенного контента. В момент обыска в квартире, где проживал фигурант, удалось найти и изъять реквизит, аксессуары, банковские карты, которые использовались для получения дохода от незаконной деятельности. Заведено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.
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