Житель Минска с сестрами-актрисами организовали порностудию на съемной квартире

Говорится, что сам мужчина занимался не только съемкой, но также администрированием аккаунта, распространением запрещенного контента. В момент обыска в квартире, где проживал фигурант, удалось найти и изъять реквизит, аксессуары, банковские карты, которые использовались для получения дохода от незаконной деятельности. Заведено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.