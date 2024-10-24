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Иркутянина будут судить за пожар в гараже

62-летнего иркутянина будут судить за пожар в гаражном боксе, при котором сгорело четыре машины, причинён ущерб на сумму семь миллионов рублей.

Источник: Соцсети

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Мужчина занимался частным ремонтом в гараже на улице Бийской в Ленинском округе Иркутска. Когда он занимался сваркой металла, искры попали на изоляционный материал в кузове автомобиля. Вспыхнул пожар. Полностью сгорело четыре машины: Toyota Camry, Toyota Fielder, Nissan Caravan и UAZ Patriot, а также сам гараж. Пламя повредило и фасад расположенного рядом дома.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. Дело передано мировому судье по Ленинскому району Иркутска.

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