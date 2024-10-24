Иркутянина будут судить за пожар в гараже

Мужчина занимался частным ремонтом в гараже на улице Бийской в Ленинском округе Иркутска. Когда он занимался сваркой металла, искры попали на изоляционный материал в кузове автомобиля. Вспыхнул пожар. Полностью сгорело четыре машины: Toyota Camry, Toyota Fielder, Nissan Caravan и UAZ Patriot, а также сам гараж. Пламя повредило и фасад расположенного рядом дома.