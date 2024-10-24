На трассе Ялта — Севастополь столкнулись две иномарки

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
Водитель первого авто, двигаясь в сторону Севастополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford.
В результате ДТП водитель и пассажир одного из автомобилей пострадали и были госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют причины аварии.
На прошлой неделе в Крыму произошло 18 ДТП, в результате которых погибло 3 человека, а 20 — получили травмы, включая 5 детей.
Ранее в Бахчисарайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб.