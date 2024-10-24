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На трассе Ялта — Севастополь столкнулись две иномарки

Утром 24 октября на трассе Ялта — Севастополь произошло столкновение автомобилей Datsun и Ford.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

Водитель первого авто, двигаясь в сторону Севастополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford.

В результате ДТП водитель и пассажир одного из автомобилей пострадали и были госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют причины аварии.

На прошлой неделе в Крыму произошло 18 ДТП, в результате которых погибло 3 человека, а 20 — получили травмы, включая 5 детей.

Ранее в Бахчисарайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб.