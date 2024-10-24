Под Красноярском уже гибли дети от странного отравления

В августе 2021 года 25-летняя многодетная мать-одиночка Елена вместе с двумя дочками и сыном приехала из Балахты, небольшого посёлка рядом с Красноярском, погостить к своим родителям в деревню Малая Тумна. Этой поездке ребятишки были очень рады, ведь они обожали своих бабушку и дедушку, которые часто проводили с ними время после того, как их отец ушел из семьи.