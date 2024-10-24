Под Красноярском уже гибли дети от странного отравления

Смертельное отравление четырёх детей из многодетной семьи в посёлке Красная Сопка, что находится в Красноярском крае, сподвигло Следственный комитет вернуться к старому делу о внезапной смерти двух ребятишек летом 2021 года в небольшой деревне Малая Тумна.
В СК корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что криминалисты сравнят детали трагедий, чтобы выяснить, может ли происшествие в Малой Тумне быть аналогичным тому, что случилось в Красной Сопке.
Отравились роллами?
В августе 2021 года 25-летняя многодетная мать-одиночка Елена вместе с двумя дочками и сыном приехала из Балахты, небольшого посёлка рядом с Красноярском, погостить к своим родителям в деревню Малая Тумна. Этой поездке ребятишки были очень рады, ведь они обожали своих бабушку и дедушку, которые часто проводили с ними время после того, как их отец ушел из семьи.
Елена очень любила своих детей и старалась всячески баловать их. Так случилось и 29 августа, когда она решила заказать роллы в одном из кафе Балахты. Особенно рад был лакомству её 5-летний сын. Около 22:00 дети легли спать, а через некоторое время уснули и Елена, и ее родители.
Утром 30 августа мать уехала в Балахту на работу, она трудилась официанткой в местном кафе. С детьми остались бабушка и дедушка, которые периодически отвлекались на домашние дела на своём участке. И в это время ребятишки оставались одни.
Около 11:00 бабушка зашла в дом и увидела жуткую картину: её шестилетняя внучка лежала на диване животом вниз, была вся бледная и не шевелилась. В соседней комнате женщину ожидал ещё один кошмар: на полу она увидела пятилетнего внука без признаков жизни. Старшая семилетняя девочка, к счастью, оказалась жива и здорова.
Бабушка пыталась вызвать скорую, но руки её не слушались — сильно тряслись. Она побежала в ближайший магазин за помощью. Приехавшие медики констатировали смерть двоих детей. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.
Трогали опасные растения
В соцсетях активно выдвигали версию об отравлении детей роллами, которыми накануне трагедии они ужинали. Однако никаких следов опасных веществ в кафе, где их приготовили, как и в самой еде, найдено не было. СК проверил и другие возможные версии, но следствие зашло в тупик.
Разгадку в гибели детей удалось найти в 2022 году. Следователи вновь приехали в деревню, повторно изучили все обстоятельства дела и поговорили с дочерью Елены.
Девочка рассказала следователям, что в день трагедии ребятишки играли рядом со двором, и несколько раз их мяч залетал в кусты, где, как выяснилось, росла ядовитая купена (растение семейства ландышевых). Дети всякий раз расправляли кусты руками, так как боялись, что бабушка может отругать их.
Предположительно, токсин проник в организм через кожу или съеденные плоды растения. Возможно, дети потом что-то ели с немытыми руками.
«Учитывая малолетний возраст детей и небольшую массу тела и, следовательно, высокую чувствительность детского организма к токсическому воздействию биологически активных веществ, а также более высокое содержание сердечных гликозидов в плодах, количество ягод, необходимых к употреблению для развития острого отравления со смертельным исходом у малолетних детей, может быть крайне минимальным», — рассказали в Следственном комитете.
Экспертиза сразу не смогла не выявить ядовитое вещество из-за того, что оно быстро распадается в организме человека. После обнаружения находки семья вырвала под корень всю купену у дома.
Могли отравиться дихлофосом?
Через два года в Красноярском крае произошла трагедия с гибелью четырёх детей из одной семьи в посёлке Красная Сопка. Версий произошедшего было много, подробнее о них можно прочитать в материале krsk.aif.ru. Однако сейчас следствие рассматривает одну главную — отравление семьи компонентом неустановленного инсектицидного средства (дихлофосом).
В ближайшее время СК поделится результатами экспертиз по делу, но и это не всё. Трагедия в Красной Сопке заставила следствие вновь обратить внимание на события в Малой Тумне. Как отмечают в Следственном комитете, следователи сравнят все обстоятельства двух фатальных отравлений.
Возможно, что произошедшая трагедия в Красной Сопке даст взглянуть следствию под новым углом на отравление двух детей в Малой Тумне.