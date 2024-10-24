В Приангарье иностранцев осудили за массовую драку из-за очереди в столовой

Нападение было связано с бытовым конфликтом между постояльцами разных общежитий, поспорившими из-за очереди в столовую. После обеденного инцидента один из участников привлек нескольких соотечественников к избиению оппонентов. Эти действия расцениваются как хулиганство, уточнили в областной прокуратуре.