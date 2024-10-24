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В Приангарье иностранцев осудили за массовую драку из-за очереди в столовой

В Жигалово Иркутской области суд огласил вердикт по уголовному делу о хулиганстве, которое инкриминировали группе иностранных граждан.

Источник: AP 2024

Расследование проводили сотрудники СК при оперативном сопровождении коллег из Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

Установлено, что в июне прошлого года на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения пятеро рабочих — граждан одного из государств Центральной Азии — избили пятерых граждан другого азиатского государства, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Нападение было связано с бытовым конфликтом между постояльцами разных общежитий, поспорившими из-за очереди в столовую. После обеденного инцидента один из участников привлек нескольких соотечественников к избиению оппонентов. Эти действия расцениваются как хулиганство, уточнили в областной прокуратуре.

Суд назначил четверым фигурантам разные сроки лишения свободы — от года и восьми месяцев до двух лет девяти месяцев. Еще один подсудимый оштрафован на 140 тысяч рублей.