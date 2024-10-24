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Бывшей замминистра просвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Мосгоруд смягчил приговор экс-заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместо реального срока ей назначили условный с испытательным сроком пять лет.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Никулинский суд Москвы в марте приговорил Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима. Ей назначили штраф в размере 900 тыс. руб. и взыскали 2 млн руб. ущерба. Бывшая чиновница была признана виновной в причастности к мошенническому хищению около 50 млн руб. Уголовное дело о хищении денег Минпросвещения было возбуждено в августе 2021 года. Оно связано с выделением средств на образовательные программы и фиктивным трудоустройством.

Марину Ракову арестовали в октябре 2021 года. Несколько месяцев экс-чиновница находилась в СИЗО, но в ноябре 2022 года Мосгорсуд сменил ей меру пресечения. До вступления приговора в силу Марина Ракова находилась под домашним арестом.

Еще один фигурант дела — бывший ректор Шанинки Сергей Зуев — был приговорен к четырем годам колонии условно. Мосгорсуд оставил это решение в силе. И Марина Ракова, и Сергей Зуев признали вину.