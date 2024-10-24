Бывшей замминистра просвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Никулинский суд Москвы в марте приговорил Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима. Ей назначили штраф в размере 900 тыс. руб. и взыскали 2 млн руб. ущерба. Бывшая чиновница была признана виновной в причастности к мошенническому хищению около 50 млн руб. Уголовное дело о хищении денег Минпросвещения было возбуждено в августе 2021 года. Оно связано с выделением средств на образовательные программы и фиктивным трудоустройством.