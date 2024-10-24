Воронежец делал пиво и продавал его под видом кваса

В Воронежской области полицейские пресекли производство и реализацию спиртного без маркировки. 31-летний воронежец оборудовал цех по производству пива в Рамонском районе. Бизнесмен взял на работу 28-летнего мужчину и 51-летнюю женщину, которые реализовывали продукцию на территории области и соседних регионов, перевозя ее под видом кваса.
— Из незаконного оборота изъяли около 15 тонн немаркированного пива общей стоимостью более 2,7 миллионов рублей. На мужчину возбудили уголовное дело за производство и сбыт продукции без маркировки, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.