Воронежец делал пиво и продавал его под видом кваса

В Воронежской области полицейские пресекли производство и реализацию спиртного без маркировки. 31-летний воронежец оборудовал цех по производству пива в Рамонском районе. Бизнесмен взял на работу 28-летнего мужчину и 51-летнюю женщину, которые реализовывали продукцию на территории области и соседних регионов, перевозя ее под видом кваса.