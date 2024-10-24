Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре

Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены «Рабочей партии Курдистана» (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на TUSAŞ. Предателем оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger», — написал Ерликая в соцсети X.
Он отметил, что специалисты пока выясняют личность ликвидированной террористки.
В свою очередь минобороны Турции сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.