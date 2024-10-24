В Красноярском крае поймали шесть наркоторговцев и их поставщиков

«Предварительно установлено, что они доставляли наркотические средства на территорию региона из других субъектов России. В их обязанности входила перевозка оптовых партий наркотиков, их упаковка и бесконтактная передача закладчикам», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.