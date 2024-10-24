В Красноярском крае поймали шесть наркоторговцев и их поставщиков

Полицейские перекрыли канал поставок крупных партий запрещенных веществ в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность участников преступной группы. Первыми были задержаны шестеро закладчиков, один из которых — несовершеннолетний. После этого полицейские нашли трех поставщиков.
«Предварительно установлено, что они доставляли наркотические средства на территорию региона из других субъектов России. В их обязанности входила перевозка оптовых партий наркотиков, их упаковка и бесконтактная передача закладчикам», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В арендованном загородном доме нашли партию синтетических наркотиков весом около девяти килограммов. Один из сообщников хранил на своем смартфоне координаты тайников с запрещенными веществами. Наркотики изъяли в Красноярске, Ачинске, Лесосибирске и в Алтайском крае.
Следственные органы возбудили уголовные дела за покушение на преступление и сбыт наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.