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Уфимские врачи спасли жительницу Башкирии с тяжелым приобретенным пороком сердца

В Башкирии от тяжелого приобретенного порока сердца едва не умерла пенсионерка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасли жизнь жительнице Башкирии, у которой был тяжелый приобретенный порок сердца. Женщина попала на стол кардиохирургов после того, как пожаловалась на сердечную легочную недостаточностью с жалобами на одышку и отеки в ногах. Оказалось, что сердечный клапан пенсионерки уже практически не работал.

По словам и. о. министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, у пожилой пациентки были и другие сопутствующие заболевания: доброкачественная опухоль и ревматизм.

Пациентке врачи кардиоцентра выполнили аортокоронарное шунтирование и протезирование митрального клапана. Операция длилась около трех часов в условиях искусственного кровообращения. После успешной процедуры женщина находится на реабилитации.

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