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Нарушителя в федеральном розыске поймали в Ростове-на-Дону

Биометрическая система на вокзале в Ростове вычислила нарушителя в розыске.

Источник: Комсомольская правда

В здании Главного автовокзала Ростова-на-Дону поймали молодого человека 20-ти лет, находившегося в федеральном розыске. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в транспортной полиции.

— Сработала биометрическая система опознания лиц «Сфера». Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Как выяснилось, парня искали правоохранители города Волжского (Волгоградская область) за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Полицию в соседнем регионе уже уведомили, молодой человек теперь обязан явиться в МВД.