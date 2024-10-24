Нарушителя в федеральном розыске поймали в Ростове-на-Дону

Как выяснилось, парня искали правоохранители города Волжского (Волгоградская область) за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Полицию в соседнем регионе уже уведомили, молодой человек теперь обязан явиться в МВД.