«Мне важно помогать людям решать их проблемы»: лучший участковый Бурятии воспитывает троих детей и увлекается спортом

Как начинается обычное утро лучшего участкового Бурятии? Завтрак с семьей, трое детей по очереди обнимают папу, а любящая жена подает перед выходом фуражку. А дальше за руль — и в отделение! Именно он, 39-летний майор полиции Цыден Аюржанаев представит Республику на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый — 2024».
ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ.
— Работаю старшим участковым уполномоченным четыре года, — рассказывает Цыден Аюржанаев. — Для меня важно помогать людям решать их проблемы и делать нашу жизнь безопаснее.
Ответственный сотрудник, любящий свою профессию, и отличный семьянин — так рассказывают о нем в родном селе. На страже порядке он стоит 15 лет. Был старшим инспектором по делам несовершеннолетних.
— Как известно, с подростками работать особенно сложно: необходимо четко продумывать слова и действия, чтобы завоевать их доверие, помочь встать на путь исправления. И Цыден Цыбикович успешно справлялся с поставленными задачами 11 лет. Как профессионал высокого класса он накопил огромный опыт, который охотно передает молодым коллегам, — делятся в ГУ МВД по Бурятии.
Наград у него немало, одна из самых ценных — медаль «За отличие в службе» III степени. Фото: администрация Еравнинского района в соцсетях.
С 2020 года он спасает жителей села Сосново-Озерское, Укыр и Гарам в Еравнинском районе от воров и хулиганов. Бойко раскрывает преступления, получает почетные грамоты и благодарности. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени. А самое главное, что сельчане (а это около 2,5 тысячи человек), днем и ночью чувствуют себя спокойно. Они доверяют участковому и знают, что он готов прийти на помощь в любое время суток.
УЧИТ МОЛОДЕЖЬ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ.
Тепло отзываются о нем и коллеги.
— Работаем вместе уже много лет. Обязанности выполняет добросовестно, пользуется уважением в коллективе, отлично знает законодательство, — говорит начальник ОТД МВД России по Еравнинскому району, подполковник полиции Санжи Бадмаев. — А еще Цыден Цыбикович является внештатным инструктором по борьбе, обучает молодых сотрудников боевым приемам.
Поучиться у него есть чему! Участковый — выпускник спортивного факультета БГУ, когда-то работал тренером. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Активно занимается самбо, неоднократный призер соревнований МВД. Так что с ним штуки плохи — любого дебошира на раз-два уложит на лопатки.
— Цыден Цыбикович — позитивный, отзывчивый, — рассказывает глава сельского поселения Сосново-Озерское Этигел Дондоков. — Мы вместе работаем по деятельности добровольной народной дружины, по контролю за соблюдением комендантского часа. Люди говорят о нем только хорошее, и молодежь, и старшее поколение. Дальнейших ему успехов!
Удачи и победы в конкурсе своему народному участковому желают всем селом.
— Спасибо всем землякам! Надеюсь на вашу поддержку и в следующем туре, — улыбается Цыден Аюржанаев.