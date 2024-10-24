«Мне важно помогать людям решать их проблемы»: лучший участковый Бурятии воспитывает троих детей и увлекается спортом

С 2020 года он спасает жителей села Сосново-Озерское, Укыр и Гарам в Еравнинском районе от воров и хулиганов. Бойко раскрывает преступления, получает почетные грамоты и благодарности. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени. А самое главное, что сельчане (а это около 2,5 тысячи человек), днем и ночью чувствуют себя спокойно. Они доверяют участковому и знают, что он готов прийти на помощь в любое время суток.