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Под Воронежем кроссовер Jetour протаранил ВАЗ: есть пострадавшие

Водитель не учел дорожные условия.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Два человека пострадали в ДТП на 19 км автодороги Р-193 Воронеж — Тамбов в Новоусманском районе, где кроссовер Jetour под управлением 47-летнего водителя врезался в стоявший на обочине ВАЗ-2104. С полученными травмами в больницу были доставлены пассажиры отечественного авто — молодые люди в возрасте 19 лет и 21 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 24 октября.

Авария произошла вчера, 23 октября, около 20:25. Согласно предварительным данным, водитель Jetour не учел дорожные и метеорологические условия, в частности — видимость. За рулем ВАЗа сидел 56-летний мужчина, он не пострадал. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 136 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили десять человек. Погибших нет.

Ранее в Калачеевском районе Воронежской области с дороги вылетел в кювет автомобиль Hyundai Elantra под управлением 21-летнего местного жителя. Водитель самостоятельно обратился к медикам. Со слов молодого человека, он пытался уйти от столкновения с диким животным, перебегавшим дорогу.