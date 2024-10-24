Под Воронежем кроссовер Jetour протаранил ВАЗ: есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП на 19 км автодороги Р-193 Воронеж — Тамбов в Новоусманском районе, где кроссовер Jetour под управлением 47-летнего водителя врезался в стоявший на обочине ВАЗ-2104. С полученными травмами в больницу были доставлены пассажиры отечественного авто — молодые люди в возрасте 19 лет и 21 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 24 октября.