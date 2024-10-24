Воронежских дорожников заподозрили в картельном сговоре на 15 млрд рублей

Воронежские компании ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства и картельном сговоре с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС в четверг, 24 октября.