Воронежских дорожников заподозрили в картельном сговоре на 15 млрд рублей

Воронежские компании ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства и картельном сговоре с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС в четверг, 24 октября.
Компании заключили госконтракты на капитальный ремонт и реконструкцию дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контрактов составила 14 млрд 926 млн рублей.
В случае установления вины компаниям грозят штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ (заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем, либо участие в нем). Максимальное наказание по первой части статьи для юридических лиц — штраф в размере от 3 до 15% суммы выручки.
Два месяца назад СМУ-90 выиграло еще два аукциона на ремонт дорог в Воронежской области в 2025 году.