В Самарской области женщина на LADA Priora улетела в кювет и перевернулась

В среду, 23 октября, в Волжском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Автомобилистка на LADA Priora вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Все произошло примерно в 00:10 на автодороге Николаевка-Черновский-Белозерки. 29-летняя женщина за рулем вазовской легковушки на 17 км трассы нарушила правила расположение транспорта. Она допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель получила травмы. Она была доставлена бригадой скорой помощи в ближайшее медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Напомним, на Московском шоссе в Самаре самокатчик сбил 10-летнего мальчика. Ребенку назначили амбулаторное лечение.