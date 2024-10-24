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В Самарской области женщина на LADA Priora улетела в кювет и перевернулась

Автомобилистка попала в больницу после ДТП на трассе в Волжском районе 23 октября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 23 октября, в Волжском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Автомобилистка на LADA Priora вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Все произошло примерно в 00:10 на автодороге Николаевка-Черновский-Белозерки. 29-летняя женщина за рулем вазовской легковушки на 17 км трассы нарушила правила расположение транспорта. Она допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель получила травмы. Она была доставлена бригадой скорой помощи в ближайшее медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Напомним, на Московском шоссе в Самаре самокатчик сбил 10-летнего мальчика. Ребенку назначили амбулаторное лечение.