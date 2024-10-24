Выжившие в аварии на трассе в Башкирии дети и мать находятся в тяжелом состоянии

Стало известно состояние выживших в страшной аварии в Башкирии 28-летней женщины и двух детей четырех и семи лет. Напомним, ДТП произошло накануне, 23 октября, на участке дороги Раевка — Стерлитамак. Около села Уразметово 30-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры получили тяжелые травмы, с которыми были доставлены в больницу Стерлитамака.