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Выжившие в аварии на трассе в Башкирии дети и мать находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии женщины и детей, попавших в страшную аварию.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние выживших в страшной аварии в Башкирии 28-летней женщины и двух детей четырех и семи лет. Напомним, ДТП произошло накануне, 23 октября, на участке дороги Раевка — Стерлитамак. Около села Уразметово 30-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры получили тяжелые травмы, с которыми были доставлены в больницу Стерлитамака.

По сообщению регионального Минздрава, четырехлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, состояние двух других выживших оценивается как стабильно тяжелое.

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