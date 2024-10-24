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Суд арестовал заочно гендиректора электросетевой компании из Иркутска

Мужчина находится в розыске с 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске суд заочно арестовал гендиректора электросетевой компании. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, он с 30 августа объявлен в розыск. Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он с другими работниками компании заключал договоры на подключение к сетям. Получив деньги гендиректор пропадал и услуга не была оказана.

— Генеральному директору электросетевой компании по ходатайству следствия заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С 30 августа обвиняемый объявлен в федеральный розыск, с 3 октября — в международный розыск, — поделились следователи.

По приблизительным подсчетам ущерб нанесенный жителям Иркутской области оценили в более миллиона рублей. Работа самой электросетевой компании продолжается в обычном режиме.