Суд арестовал заочно гендиректора электросетевой компании из Иркутска

В Иркутске суд заочно арестовал гендиректора электросетевой компании. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, он с 30 августа объявлен в розыск. Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он с другими работниками компании заключал договоры на подключение к сетям. Получив деньги гендиректор пропадал и услуга не была оказана.