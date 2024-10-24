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Полиция возбудила уголовное дело после смерти пострадавшего в ДТП челябинца

К уголовной ответственности могут привлечь женщину-водителя.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Красноармейском районе полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло 17 октября на выезде из Челябинска в сторону Кургана. Тогда в столкновении трех машин пострадал 40-летний житель пригородного поселка Озерный. Позднее он скончался в больнице. Теперь виновницу аварии могут привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, передает корреспондент chel.aif.ru.

Напомним, что в прошлый четверг 43-летняя челябинка за рулем Lada Vesta выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Toyota Ceres, после чего врезалась в попутный Renault Sandero.

Погибший Иван Н. сидел на переднем пассажирском сиденье праворукой «японки» и принял весь удар на себя. О его кончине стало известно 18 октября. Похороны состоялись накануне в среду.