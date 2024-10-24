Полиция возбудила уголовное дело после смерти пострадавшего в ДТП челябинца

В Красноармейском районе полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло 17 октября на выезде из Челябинска в сторону Кургана. Тогда в столкновении трех машин пострадал 40-летний житель пригородного поселка Озерный. Позднее он скончался в больнице. Теперь виновницу аварии могут привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, передает корреспондент chel.aif.ru.