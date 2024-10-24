Появились кадры с места крушения Ил-76 с россиянами в Судане

На опубликованных Reuters кадрах видны последствия крушения Ил-76, сбитого суданскими ополченцами 21 октября.
По данным агентства, снимающий видео солдат говорит: «Аллах велик, это ваши самолеты, сыны Фаузеи» (имеется в виду египетские военно-воздушные силы, которым изначально ошибочно приписывали самолет). После этого бойцы стреляют в воздух.
Грузовой самолет Ил-76 сбили в Дарфуре на западе Судана. Суданские силы быстрого реагирования (СБР, суданский спецназ), противостоящие официальным властям страны, объявили, что сбит «иностранный военный самолет», на борту которого в том числе находились россияне. «В ходе операции все иностранные наемники, находившиеся на борту самолета, были уничтожены», — сообщили там.
С 2023 года в Судане продолжается гражданская война из-за конфликта фактического главы государства Абделя Фаттаха аль-Бурхана, возглавляющего Суверенный Совет, и лидера СБР Мухаммеда Хамдана Дагло. Суверенный совет обвинял ОАЭ в поставках оружия противоборствующей стороне, тогда как Дагло обвинял египетские ВВС в бомбардировках его войск.
На кадрах с места крушения были найдены документы пилотов экипажа. У одного из них — российский паспорт на имя Антона С., у другого — удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении на имя Виктора Гранова также написано «Международный аэропорт Манас» — это главный международный аэропорт Киргизии.
Reuters пишет, что самолет использовался армией Судана для снабжения осажденного города Эль-Фашир. Помимо документов двух россиян, по данным агентства, силами СБР были найдены несколько документов суданских военнослужащих. Источник в СБР пояснил, что самолет использовался для сброса с воздуха оружия, боеприпасов и продовольствия в Эль-Фашир. По его словам, удар пришелся на момент, когда судно только что совершило доставку.
Среди фотографий, циркулировавших в интернете после крушения, был набор инструкций по технике безопасности с указанием регистрационного номера EX-76011. Reuters выяснил, что это номер самолета Ил-76, ранее эксплуатировавшегося авиакомпанией New Way Cargo, которая, согласно данным США, снабжала Республику Чад при поддержке ОАЭ.
По данным швейцарской разведывательной службы, эта компания базируется в Бишкеке. Однако Агентство гражданской авиации Киргизии сообщило Reuters, что самолет был исключен из реестра и передан Судану 12 января этого года.