Появились кадры с места крушения Ил-76 с россиянами в Судане

На кадрах с места крушения были найдены документы пилотов экипажа. У одного из них — российский паспорт на имя Антона С., у другого — удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении на имя Виктора Гранова также написано «Международный аэропорт Манас» — это главный международный аэропорт Киргизии.