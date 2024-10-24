Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Минэнерго Мочальников задержан по делу экс-замминистра Яновского

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников является одним из фигурантов расследования в отношении бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. По информации Ъ, МВД инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Прямой ущерб по делу составляет 500 млн руб., косвенный более 12 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Помимо Сергея Мочальникова задержаны еще три человека, их обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело расследует УВД по Западному административному округу Москвы. По данным «Ъ» Мочальников сотрудничает со следствием, поэтому МВД намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Избрание меры пресечения запланировано на пятницу, 25 октября.

Сергею Мочальникову 49 лет. Он занимает пост замминистра энергетики с апреля 2022 года. До этого, с 2014 года, был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.

Анатолий Яновский был задержан ранее сегодня, 24 октября, сотрудниками ПСЭБ ФСБ. По информации «Ъ», задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Андрей Моисеенков был арестован в июне по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, его предприятие получило десятки миллиардов рублей, в том числе на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, однако выяснилось, что часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Под арест также был отправлен бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян.