Замглавы Минэнерго Мочальников задержан по делу экс-замминистра Яновского

Помимо Сергея Мочальникова задержаны еще три человека, их обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело расследует УВД по Западному административному округу Москвы. По данным «Ъ» Мочальников сотрудничает со следствием, поэтому МВД намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Избрание меры пресечения запланировано на пятницу, 25 октября.
Сергею Мочальникову 49 лет. Он занимает пост замминистра энергетики с апреля 2022 года. До этого, с 2014 года, был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.
Анатолий Яновский был задержан ранее сегодня, 24 октября, сотрудниками ПСЭБ ФСБ. По информации «Ъ», задержание связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.
Андрей Моисеенков был арестован в июне по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, его предприятие получило десятки миллиардов рублей, в том числе на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, однако выяснилось, что часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Под арест также был отправлен бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян.