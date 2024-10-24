Замглавы Минэнерго Мочальников задержан по делу экс-замминистра Яновского

Андрей Моисеенков был арестован в июне по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, его предприятие получило десятки миллиардов рублей, в том числе на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, однако выяснилось, что часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Под арест также был отправлен бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян.