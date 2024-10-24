Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам колонии

Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Быданова задержали и допросили.