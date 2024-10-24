Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам колонии

«Признать Быданова виновным и назначить лишение свободы на срок 13 лет с ограничением свободы сроком один год», — огласила приговор судья.
В ходе заседания Быданов признался, что хотел убить Чибиса, а не причинить вред здоровью. На вопрос судьи, согласен ли обвиняемый с тем, что он совершил умышленное действие, направленное на причинение смерти губернатору, он ответил удовлетворительно.
До этого, 5 апреля, напавший на губернатора Чибиса в ходе допроса заявил, что имеет личную неприязнь к нему, хотя лично не знаком с чиновником. Данной фразой он объяснил свой поступок.
Нападение на Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. На выходе из здания ДК «Строитель» после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Быданова задержали и допросили.
12 апреля Чибиса выписали из больницы, а 18 апреля он вернулся к работе. 3 июня глава региона опубликовал фотографию, на которой показал шрам на животе от ножевого ранения, полученного им при покушении. 6 августа в ходе беседы с Чибисом президент России Владимир Путин поинтересовался самочувствием губернатора. Чиновник отметил, что проходит реабилитацию «на рабочем месте».