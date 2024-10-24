Смертельный пожар произошел на заброшенной ферме в Ростовской области

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара на заброшенной ферме. Это произошло рано утром 24 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Пожар произошел в селе Самбек. Вызов поступил в 4:58, все потушили в 6:30. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники. Всего выгорело 100 кв. метров, — рассказали в МЧС.
Погибшему было около 45 лет. Очевидцы рассказали спасателям, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Предварительно, он сам мог совершить поджог.
Ранее в селе Ростовской области при пожаре едва не погибли двое мужчин.