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Смертельный пожар произошел на заброшенной ферме в Ростовской области

Мужчина погиб во время пожара на заброшенной ферме в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара на заброшенной ферме. Это произошло рано утром 24 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Пожар произошел в селе Самбек. Вызов поступил в 4:58, все потушили в 6:30. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники. Всего выгорело 100 кв. метров, — рассказали в МЧС.

Погибшему было около 45 лет. Очевидцы рассказали спасателям, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Предварительно, он сам мог совершить поджог.

Ранее в селе Ростовской области при пожаре едва не погибли двое мужчин.