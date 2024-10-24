На трассе Тюмень—Омск столкнулись девять машин, есть пострадавшие

Сегодня около 13:07 на трассе Тюмень—Омск произошло очередное массовое ДТП. По сообщению омской полиции, на 568-м км автодороги столкнулись сразу девять машин.
Семь из них — большегурзы, причем одна из фур, судя по фотографиям, перевозила лекговые автомобили, которые тоже повредились в аварии.
Еще две машины — легковушки. Массовое ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получили двое мужчин и женщина. Их личности устанавливаются.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия», — сообщили в полиции.