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На трассе Тюмень—Омск столкнулись девять машин, есть пострадавшие

На «дороге смерти» произошло очередное массовое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня около 13:07 на трассе Тюмень—Омск произошло очередное массовое ДТП. По сообщению омской полиции, на 568-м км автодороги столкнулись сразу девять машин.

Семь из них — большегурзы, причем одна из фур, судя по фотографиям, перевозила лекговые автомобили, которые тоже повредились в аварии.

Еще две машины — легковушки. Массовое ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получили двое мужчин и женщина. Их личности устанавливаются.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время на данном участке автодороги организовано реверсивное движение автотранспорта, госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия», — сообщили в полиции.