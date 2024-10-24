На трассе М-5 под Самарой в движении загорелась иномарка

В Самарской области на трассе М-5 загорелся автомобиль NISSAN Murano в движении. ЧП произошло 23 октября в 22.50 в Красноярском районе. К месту дорожно-транспортного происшествия отправился пожарный расчет ПСЧ № 151.
— В легковом автомобиле загорелся моторный отсек, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Пожарные-спасатели пролили моторный отсек, чтобы справиться с огнем, отключили аккумулятор и стабилизировали машину. Также на месте ДТП работали сотрудники полиции. По какой причине машина загорелась в движении, неизвестно.