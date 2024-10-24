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На трассе М-5 под Самарой в движении загорелась иномарка

В Самарской области произошел пожар на дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на трассе М-5 загорелся автомобиль NISSAN Murano в движении. ЧП произошло 23 октября в 22.50 в Красноярском районе. К месту дорожно-транспортного происшествия отправился пожарный расчет ПСЧ № 151.

— В легковом автомобиле загорелся моторный отсек, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Пожарные-спасатели пролили моторный отсек, чтобы справиться с огнем, отключили аккумулятор и стабилизировали машину. Также на месте ДТП работали сотрудники полиции. По какой причине машина загорелась в движении, неизвестно.

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