МИД: Посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии

Стало известно, что посольство Беларуси доступными способами разбирается в ситуации с гибелью 15-летнего сына белоруски в Италии, передает БелТА.
Ранее мы писали о том, что в Италии 15-летний сын белоруски был найден мертвым — его унижали одноклассники.
В Министерстве иностранных дел прокомментировали трагедию, сообщив, что на данный момент посольство Беларуси в Италии выясняет ситуацию доступными способами.
В дипведомстве пояснили, что у семьи было итальянское гражданство. Поэтому с учетом этого официальное уведомление о трагедии белорусской стороны о случившемся не является обязательным. Также не поступало в посольство обращений от самих белорусов по этой ситуации.
Однако при необходимости белорусские дипломаты готовы оказать возможное консульско-правовое содействие семье в связи с гибелью их несовершеннолетнего сына.
— Выражаем искренние соболезнования семье в связи с постигшей их трагедией, — прокомментировали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.