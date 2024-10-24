Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии

Посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что посольство Беларуси доступными способами разбирается в ситуации с гибелью 15-летнего сына белоруски в Италии, передает БелТА.

Ранее мы писали о том, что в Италии 15-летний сын белоруски был найден мертвым — его унижали одноклассники.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали трагедию, сообщив, что на данный момент посольство Беларуси в Италии выясняет ситуацию доступными способами.

В дипведомстве пояснили, что у семьи было итальянское гражданство. Поэтому с учетом этого официальное уведомление о трагедии белорусской стороны о случившемся не является обязательным. Также не поступало в посольство обращений от самих белорусов по этой ситуации.

Однако при необходимости белорусские дипломаты готовы оказать возможное консульско-правовое содействие семье в связи с гибелью их несовершеннолетнего сына.

— Выражаем искренние соболезнования семье в связи с постигшей их трагедией, — прокомментировали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.