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Авиакомпания уволила пилота после жесткой посадки самолета в Сочи

Пилота самолета, прочесавшего хвостом взлетную полосу в аэропорту Сочи, уволили.

Источник: Комсомольская правда

Пилота самолета, прочесавшего хвостом взлетную полосу в аэропорту Сочи, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

После произошедшего было проведено расследование.

«Командир воздушного судна Боинг 737−800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя»", — цитирует авикомпанию РБК.

Напомним, ЧП случилось в августе 2024 года. Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи. Борт, летевший из Санкт-Петербурга, задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

Известно, что самолетом управлял 57-летний Олег Ряполов.

Воздушное судно находится в Сочи. У самолета многочисленные повреждения обшивки задней части фюзеляжа.