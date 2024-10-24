Авиакомпания уволила пилота после жесткой посадки самолета в Сочи

«Командир воздушного судна Боинг 737−800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя»", — цитирует авикомпанию РБК.