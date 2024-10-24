Штраф 20 млн за взятку выписали лесозаготовительной компании в Иркутске

Штраф в 20 миллионов рублей получила лесозаготовительная организация из Иркутска. А все из-за взятки в более трех с половиной миллионов рублей за не расторжение договора аренды лесного участка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, ее передал директор компании через посредника замминистра лесного комплекса региона ещё в сентябре 2022.
— Деньги передавались в интересах организации за не расторжение договора аренды лесного участка, а также согласование, подписание и направление в арбитражный суд мирового соглашения о выплате задолженности по арендным платежам. В результате утверждения судом мирового соглашения договор аренды с организацией не был расторгнут и сохранил свою юридическую силу, — поделились в ведомстве.
Так, по постановлению прокурора компанию привлекли к административной ответственности и обязали выплатить многомиллионный штраф.
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