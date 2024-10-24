Нападение на полицейских в Краснодаре: Почему беглый мошенник устроил кровавые разборки и сбежал с табельным пистолетом

32-летнему Артуру Басырову, несколько раз судимому за кражу, грабеж и разбойные нападения, убежать не удалось. Он задержан и дает показания. А вот Марат Абдюшев ранее находился в федеральном розыске, и сейчас его снова ищут. Он был судим за мошенничество по семи эпизодам. Абдюшев начал свой бизнес по забою и скупке мяса у населения в Башкирии. Но в какой-то момент перестал платить по счетам. В итоге семь пострадавших от его действий подали заявление в полицию. Когда был суд, он полностью признал вину и погасил ущерб пострадавшим. Это дало возможность смягчить ему наказание. Суд дал ему по 200 часов обязательных работ за каждый из семи эпизодов в марте 2023 года. Абдюшев обязан был отбывать наказание по месту жительства, дав подписку о невыезде. Но уехал в Краснодар, где напал на полицейского. Теперь за побег из-под надзора, насилие в отношении представителя власти и грабеж табельного оружия ему грозит до 20 лет тюрьмы.