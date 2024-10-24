Нападение на полицейских в Краснодаре: Почему беглый мошенник устроил кровавые разборки и сбежал с табельным пистолетом

Ночью, 24 октября, двое сотрудников ППС объезжали территорию Краснодара. Когда ехали мимо гаражей на улице Лузана, увидели двух мужчин, которые что-то искали на земле. Остановились, вышли из машины и подошли к ним.
— Покажите ваши документы, — обратились полицейские к ним.
Нападение на полицейских в Краснодаре 24 октября 2024.
Но мужики дали деру. Полицейские кинулись за ними. Когда скручивали, завязалась драка. Один из напавших на пэпээсников жестоко избил полицейского, забрал у него табельный пистолет с полным магазином и сбежал. Второго успел скрутить другой полицейский. А сбежавшего объявили в розыск. Избитый сотрудник ППС в тяжелом состоянии в больнице. А вот сбежавшим оказался 33-летний житель Башкирии Марат Абдюшев.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 318, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Что известно о напавших на полицейских в Краснодаре.
Чтобы Абдюшев не успел выбраться за пределы Краснодара, все въезды и выезды в города перекрыли. В Краснодаре ввели план «Перехват» после нападения на полицейского. Пока полиция ищет сбежавшего с оружием преступника, крайцентр встал в огромные пробки. С задержкой в два часа ходит и общественный транспорт.
Ориентировка на сбежавшего.
32-летнему Артуру Басырову, несколько раз судимому за кражу, грабеж и разбойные нападения, убежать не удалось. Он задержан и дает показания. А вот Марат Абдюшев ранее находился в федеральном розыске, и сейчас его снова ищут. Он был судим за мошенничество по семи эпизодам. Абдюшев начал свой бизнес по забою и скупке мяса у населения в Башкирии. Но в какой-то момент перестал платить по счетам. В итоге семь пострадавших от его действий подали заявление в полицию. Когда был суд, он полностью признал вину и погасил ущерб пострадавшим. Это дало возможность смягчить ему наказание. Суд дал ему по 200 часов обязательных работ за каждый из семи эпизодов в марте 2023 года. Абдюшев обязан был отбывать наказание по месту жительства, дав подписку о невыезде. Но уехал в Краснодар, где напал на полицейского. Теперь за побег из-под надзора, насилие в отношении представителя власти и грабеж табельного оружия ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Куда звонить, чтобы сообщить о сбежавшем.
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