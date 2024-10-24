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Подросток погиб под колесами экскаватора, упав с мопеда в Алматы

Утром 24 октября в Алматы произошла авария со смертельным исходом: упавшего с мопеда на дорогу подростка переехал экскаватор. 16-летний казахстанец скончался, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали о происшествии. ДТП произошло сегодня, 24 октября, в 8.10 в Алатауском районе.

«15-летний юноша, управляя мопедом, следуя по улице Доспанова в микрорайоне Алгабас в северном направлении, допустил столкновение с автомашиной, которая следовала попутно. В результате мопед опрокинулся. Далее на упавшего на проезжую часть вследствие столкновения 16-летнего пассажира мопеда допустил наезд экскаватор», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

К сожалению, от полученных травм подросток скончался.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.