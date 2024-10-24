Подросток погиб под колесами экскаватора, упав с мопеда в Алматы

«15-летний юноша, управляя мопедом, следуя по улице Доспанова в микрорайоне Алгабас в северном направлении, допустил столкновение с автомашиной, которая следовала попутно. В результате мопед опрокинулся. Далее на упавшего на проезжую часть вследствие столкновения 16-летнего пассажира мопеда допустил наезд экскаватор», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.