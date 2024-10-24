В Ростовской области провели очную ставку в рамках дела о трудовом рабстве

— Подозреваемому предъявлено обвинение (п. а, д ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи и сотрудники МВД устанавливают других возможных пострадавших, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.