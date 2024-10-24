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В Ростовской области провели очную ставку в рамках дела о трудовом рабстве

Подозреваемому по делу о трудовом рабстве предъявили обвинение в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области житель Азова, подозреваемый в использовании рабского труда, принял участие в очных ставках с потерпевшими. Люди указали на мужчину, «как на лицо, причастное к совершению преступления».

— Подозреваемому предъявлено обвинение (п. а, д ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи и сотрудники МВД устанавливают других возможных пострадавших, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, мужчину задержали после освобождения людей, работавших на полях за еду. На сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали статью об этой истории.