«Ехал сначала спокойно, и вдруг резкий удар». В многоэтажке в Уфе установили новый лифт, но жильцы боятся в нем ездить — он уже дважды срывался вниз

— Без десяти одиннадцать я собрался на работу идти, сел в лифт. Ехал сначала спокойно, не смотрел на табло, какой этаж показывает. Отвлекся на свои мысли. И вдруг — резкий удар. Я даже не успел ничего ни понять, ни услышать. После этого я на какое-то время сознание потерял, буквально на мгновение. А когда пришел в себя, то потерялся в пространстве, я не понимал, где нахожусь. Ощущение было такое, будто кишки наверх у меня поднялись, к голове поближе, — вспоминает Дмитрий Исаев.