«Ехал сначала спокойно, и вдруг резкий удар». В многоэтажке в Уфе установили новый лифт, но жильцы боятся в нем ездить — он уже дважды срывался вниз

Жители 12-этажного дома по улице Максима Рыльского 25/1 в Уфе бьют тревогу из-за нового лифта. Около месяца назад старую советскую кабину заменили на совершенно новую, но что-то пошло не так. С разницей в 4 дня двое жильцов рухнули с высоты и получили повреждения. Сейчас все, кто живут не очень высоко, предпочитают ходить пешком.
О своей проблеме жители дома сообщили в управляющую компанию, а те, в свою очередь, пригласили в подъезд целую комиссию со специалистами в составе. Проверку провели, проблем с оборудованием не нашли. Но жильцы все равно боятся пользоваться лифтом, ведь уже после визита комиссии произошел еще один инцидент.
«КП-Уфа» поговорила с пострадавшими при падении лифта в шахту. К слову, специалисты не считают это падением, ведь трос не оборвался, а «всего лишь» сработали автоматические уловители, которые помогают кабине затормозить. Так жителям 12-этажки и сказали: это не падение.
ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ.
Самый жесткий случай произошел с жителем дома 25/1 по улице Максима Рыльского. Дмитрий Исаев заселился в многоэтажку зимой 1994 года, когда во всем доме еще не завершились отделочные работы. 20 октября этого года он едва не распрощался с жизнью, сев в лифт на своем 7 этаже.
— Без десяти одиннадцать я собрался на работу идти, сел в лифт. Ехал сначала спокойно, не смотрел на табло, какой этаж показывает. Отвлекся на свои мысли. И вдруг — резкий удар. Я даже не успел ничего ни понять, ни услышать. После этого я на какое-то время сознание потерял, буквально на мгновение. А когда пришел в себя, то потерялся в пространстве, я не понимал, где нахожусь. Ощущение было такое, будто кишки наверх у меня поднялись, к голове поближе, — вспоминает Дмитрий Исаев.
По словам мужчины, после возвращения в реальность он понял, что стоит на согнутых коленях и держится за поручень у стены лифта. Сам он думает, что сработал инстинкт и его тело само сгруппировалось.
— Посмотрел на табло и увидел, что лифт доехал до первого этажа, а потом поднялся немного наверх. Тут я уже снова начал соображать, стал нажимать на кнопку отрыть дверь, но ничего не сработало. Потом нажал кнопку вызова диспетчера. Там девушка сказала, что вызовет бригаду. Засек время, они приехали где-то через 30−35 минут, — рассказывает Дмитрий.
В итоге через 10 минут после прибытия ремонтников лифт приехал на 3 этаж, и он смог открыть дверь.
В доме по улице Максима Рыльского в Уфе лифты заменили меньше месяца назад.
— Я не стал ни с кем разговаривать из них, просто на работу побежал, опаздывал потому что. Теперь я спускаюсь вниз пешком, а поднимаюсь на лифте. В чат дома написал, людей предостерег. Отработал смену, а через день пошел в травмпункт по месту жительства. Потому что ночью было такое ощущение, как будто отлежал ногу или она отнялась, а под утро свело так, что еле отошла, — вспоминает мужчина.
В травмпункте ногу осмотрели медики и сказали, что поврежден нерв. Других травм или синяков после падения в шахте лифта они не обнаружили. Выписали Дмитрию справку, зарегистрировали у себя факт и назначили лекарство.
— Выписали мне лекарства и вот, уже третий день нога ноет, — говорит Дмитрий Исаев.
Теперь он ждет хоть какой-то реакции властей. Этого же ждет и его соседка с четвертого этажа.
ВНЕЗАПНОЕ ПАДЕНИЕ.
15 октября похожий инцидент с лифтом с жительницей четвертого этажа Жанной Третьяковой. Около двух часов дня она, как обычно, пошла гулять с двумя собаками. Сели в лифт, поехали.
— Он стал плавно опускаться и вдруг раз, я каким-то шестым чувством ноги в коленях согнула и почувствовала скачок. Хорошо дернулся лифт, я почувствовала, как будто в самолете, когда в воздушную яму попадаешь, — рассказывает Жанна Третьякова. — Чувствовала какой-то мандраж, сама себя спросила еще: я что, упала? И все внутренности как будто наверх подскочили, такое ощущение. Смотрю на табло — первый этаж.
Старшая по дому Виктория Пашина с жильцами, испытавшими на себе страх падения кабины в шахте лифта Павел КРАЙНОВ.
Женщина собралась с мыслями и посмотрела на собак. Домашние любимицы в этот момент легли на пол и прикрыли морды лапами. После этого случая животные не хотят заходить в кабину лифта, и хозяева выходят с ними гулять только по лестнице.
— Вызвала диспетчера, она сразу ответила. У нас второй лифт должны были запустить на следующий день, рабочие рядом работали. Они что-то наверху сделали, лифт ходуном заходил, но двери не отрывались. И вдруг, наверх стал подниматься медленно. Я снова позвонила диспетчеру, говорю: у меня шок, двери не открываются, тут две собаки. Чуть позже кабина поднялась на 4-й этаж и двери открылись, — рассказывает женщина.
Когда к ним в подъезд приехала специальная комиссия, Жанне Третьяковой заявили, что в тот день лифт вовсе не упал, а «быстро поехал». А сама она получила не удар, а ее якобы «просто дернуло».
После той прогулки собаки больше не хотят заходить в лифт и ведут хозяев на улицу по лестнице.
Теперь жители дома по улице Максима Рыльского 25/1 ждут, что на их опасения кто-то откликнется и проконтролирует должный ремонт лифта. А все ответственные за два несчастных случая будут наказаны.