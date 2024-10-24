Что будет с убившими управляющую «Тайгана» львами

«Все хищники были загнаны в вольеры, закрыты шиберы. Ей оставалось только в наружных вольерах произвести уборку. Но она отправила этого сотрудник куда-то, а сама пошла одна во “львятник”. Никто по пятам за ней не должен был ходить, потому что она сама как раз управляющая, которая инструктировала всех людей под подпись и прекрасно знала все инструкции наизусть», — уточнил директор «Тайгана».