Что будет с убившими управляющую «Тайгана» львами

16 октября сотрудница парка львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере. Позже Зубков уточнил, что речь идет о самой опытной сотруднице, управляющей парком и директоре зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадии Переваловой.
Он рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, «действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению». В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.
Он пояснил, почему управляющая парком, ставшая жертвой хищников, оказалась в вольере.
«Управляющая убирала вольеры, потому что у нас нет чистой административной работы. Люди совмещают по собственному желанию, согласно заявлению. Потому что люди, приходящие работать в зоопарк, они приходят работать с животными. У нас маленький штат. Это называется такой вот “семейный подряд”, — сказал Зубков.
Он также подчеркнул, что в роковой день Леокадия Перевалова работала не одна. Она приняла участие в традиционной утренней планерке, поставила задачи подчиненным и затем вместе с другим сотрудником парка приступила к уборке «тигрятника».
«Все хищники были загнаны в вольеры, закрыты шиберы. Ей оставалось только в наружных вольерах произвести уборку. Но она отправила этого сотрудник куда-то, а сама пошла одна во “львятник”. Никто по пятам за ней не должен был ходить, потому что она сама как раз управляющая, которая инструктировала всех людей под подпись и прекрасно знала все инструкции наизусть», — уточнил директор «Тайгана».
Зубков также рассказал о дальнейшей судьбе напавших на сотрудницу львов.
«Львы останутся на месте, никакие контролирующие службы мне не предписывают и не могут предписать их подвергнуть эвтаназии», — заявил руководитель парка.
Зубков подчеркнул, что их больше не будут выпускать в саванну. При этом хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках.
«Никакого убийства — отстрела или эвтаназии — не будет. Львы — хищные животные, их природа — убивать. Мои взаимоотношения со львами — это в каком-то роде аномальное явление во взаимоотношениях человека и высших хищников. Я могу себе это позволить. Во-первых, это моя жизнь, во-вторых — это мои львы, которых я вырастил, и поведение которых знаю», — подытожил он.
Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.