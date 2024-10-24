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В Севастополе горел грузовик: пожар тушили восемь человек

В Севастополе восемь человек тушили горящий грузовик.

Источник: МЧС РФ

В четверг, 24 октября, в Севастополе горел грузовой автомобиль, пожар тушили восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 14.17. На улице Чернореченской загорелся грузовик. На место прибыли пожарные. Они локализовали огонь в 14.33. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15.12. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.

«Причины и обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

МЧС