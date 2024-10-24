В Севастополе горел грузовик: пожар тушили восемь человек

Инцидент произошел в 14.17. На улице Чернореченской загорелся грузовик. На место прибыли пожарные. Они локализовали огонь в 14.33. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 15.12. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.