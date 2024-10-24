Замглавы комтранса Петербурга заподозрили в получении взятки на 2,5 миллиона

«23 октября Ягудин Р. А., находясь в принадлежащем ему автомобиле, припаркованном на улице Черняховского, получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей, в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в сообщении.
Когда представитель власти увидел правоохранителей, он выбросил полученные деньги на проезжую часть. Ягудин попытался скрыться, однако его удалось остановить.
По информации следователей, не позднее сентября 2024 года он договорился со своим знакомым, который должен был стать посредником при передаче взятки. Речь шла о сумме 2,5 млн рублей. Средства должны были поступить от представителя коммерческой организации. Предполагается, что взамен Ягудин обещал содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге подполковника МВД осудили на 8,5 лет строгого режима за взятку в 20 миллионов.