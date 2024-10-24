Замглавы комтранса Петербурга заподозрили в получении взятки на 2,5 миллиона

По информации следователей, не позднее сентября 2024 года он договорился со своим знакомым, который должен был стать посредником при передаче взятки. Речь шла о сумме 2,5 млн рублей. Средства должны были поступить от представителя коммерческой организации. Предполагается, что взамен Ягудин обещал содействие в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.