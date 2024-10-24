«Бросался в гостей закусками и матерился»: в Омске судят омича, убившего на собственной свадьбе лучшего друга

В Омске подходит к концу резонансный уголовный процесс. На скамье подсудимых — молодой парень, по неосторожности убивший на собственной свадьбе лучшего друга.
Инцидент произошел в мае нынешнего года в одном из ресторанов Омска. Один из гостей, он же лучший друг жениха, перебрал спиртного и стал вести себя неадекватно: кидался закусками в гостей, матерился, пытался разгромить мебель.
Жених вывел его из-за стола, чтобы отправить домой, но по пути не выдержал и несколько раз ударил буйного гостя в живот и по спине.
А удары оказались смертельными — через три дня от полученных травм потерпевший умер в больнице. Новобрачному было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
На минувшем судебном заседании прошли прения сторон. Как сообщили в областной прокуратуре, гособвинитель попросила назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сам он свою вину признал частично — мол, сильно вспылил из-за грубого поведения друга.
На следующем судебном заседании подсудимый выступит с последним словом.