Сильный пожар у детского сада в Воронеже попал на видео

В ГУ МЧС по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что загорелась отдельно стоящая хозпостройка, угрозы распространения огня нет. В ведомстве подчеркнули, что детскому саду также ничего не угрожает. Сообщение о ЧП поступило в 14:44. На месте работают пожарные.