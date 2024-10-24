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Сильный пожар у детского сада в Воронеже попал на видео

Угрозы распространения огня нет.

Источник: Мой и твой Воронеж — Telegram

Воронежцы сообщили о пожаре на улице Торпедо — пламя разгорелось рядом с детским садом. Соответствующие кадры выложили в Сеть местные жители в четверг, 24 октября.

В ГУ МЧС по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что загорелась отдельно стоящая хозпостройка, угрозы распространения огня нет. В ведомстве подчеркнули, что детскому саду также ничего не угрожает. Сообщение о ЧП поступило в 14:44. На месте работают пожарные.

РИА «Воронеж» писало, что во вторник, 22 октября, часть Новой Усмани заволокло густым едким дымом. По информации местных жителей, причиной стало горящее торфяное болото на улице 8 Марта.

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