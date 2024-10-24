Закончился 209 день поисков пропавшего уфимского подростка

Напомним, что вечером 30 марта было опубликовано сообщение о пропаже 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Известно, что оба вместе занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования как раз проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий в секции решили отправиться туда на прогулку.