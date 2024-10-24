Появились подробности о задержанном по подозрению в использовании рабов ростовчанине

В последние годы подозреваемый держал ферму в Аксайском районе. Там он использовал в качестве рабов людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. За работу им практически не платили, кормили скудно. Работнику по имени Антон удалось обратиться в полицию, после чего Раджа задержали. На ферме современного рабовладельца полицейские обнаружили 18 удерживаемых незаконно человек. Заявления на подозреваемого уже написали пятеро пострадавших.