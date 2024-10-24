Появились подробности о задержанном по подозрению в использовании рабов ростовчанине

Подозреваемый в рабовладении Радж Лиманский родился в Азове Ростовской области. Он хорошо знаком местным правоохранительным органам. В свое время мужчина успел несколько раз побывать в федеральном розыске. Но всегда вместо лишения свободы Раджа помещали на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
В последние годы подозреваемый держал ферму в Аксайском районе. Там он использовал в качестве рабов людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. За работу им практически не платили, кормили скудно. Работнику по имени Антон удалось обратиться в полицию, после чего Раджа задержали. На ферме современного рабовладельца полицейские обнаружили 18 удерживаемых незаконно человек. Заявления на подозреваемого уже написали пятеро пострадавших.
В соответствии с российским законодательством Лиманскому грозит до десяти лет лишения свободы. Однако учитывая прошлое подозреваемого, не исключено, что и в этот раз он отделается помещением на принудительное лечение в психбольницу.