Возбуждено еще одно уголовное дело, связанное со строительством метро в Самаре

Все четверо находятся под арестом в рамках других уголовных дел — по ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) при строительстве станции «Театральной». Следствие полагает, что высокопоставленные чиновники, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировали документы на строительство «Театральной» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». В частности, смета была увеличена до 18,4 млрд руб., считает следствие.