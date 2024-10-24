Возбуждено еще одно уголовное дело, связанное со строительством метро в Самаре

Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
По данным депутата, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Подозреваемыми являются бывший первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, трое бывших руководителей областных министерств: экс-министр строительства Николай Плаксин, экс-врио министра строительства Михаил Асеев и экс-министр финансов Андрей Прямилов, а также «неустановленные лица».
Все четверо находятся под арестом в рамках других уголовных дел — по ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) при строительстве станции «Театральной». Следствие полагает, что высокопоставленные чиновники, действуя в составе ОПГ, сфальсифицировали документы на строительство «Театральной» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой». В частности, смета была увеличена до 18,4 млрд руб., считает следствие.
«Новое дело органично вытекает из расследования, которое ведется самарской полиции с ноября прошлого года. Нет сомнений, что оба уголовных дела будут соединены в одно производство», — отметил Александр Хинштейн. По мнению парламентария, Виктор Кудряшов «не мог действовать по собственной инициативе, без команды тогдашнего губернатора Дмитрия Азарова».