Вышел раньше своей остановки и пропал: Что известно об исчезновении 16-летнего студента из Ростова, которого ищут больше месяца

— Месяц и 19 дней. Ровно столько времени прошло с тех пор, как его нет с нами, — говорит родственница таинственно исчезнувшего 16-летнего ростовчанина.
Пятого сентября Сергей Иванов заехал в гости в Валентине. Выпили кофе, поговорили. Потом второкурсник отправился домой. Парень живет один в своей квартире на Западном. В тот день увиделся с отцом. Мужчина ненадолго заглянул в гости к сыну, чтобы обсудить детали ремонта.
У ростовчанина никогда не было конфликтов с сокурсниками и с родителями. Фото: из архива семьи.
«ВОДИТЕЛЬ ЗАПОМНИЛ СЕРЕЖУ».
Попрощавшись с папой, Сергей пошел в магазин, купил воду и отнес ее в квартиру. Затем отправился к остановке и сел в автобус. Известно, что на городском транспорте он доехал до автовокзала. Там купил билет до Порта-Катона в Азовском районе.
По словам Валентины, в день исчезновения с собой у подростка было немного вещей: телефон, наушники и рюкзак.
— Мотивов сбегать из дома у него не было. И, вообще, Сергей — благополучный подросток. Никогда никаких конфликтов с родными или друзьями не случалось.
Что могло произойти в тот день — большая загадка. Сегодня известно только то, что билет до Порта-Катона пригодился. Парень сел в рейсовый автобус, но вышел задолго до намеченной остановки.
— Водитель того рейсового автобуса запомнил Сережу. Он вышел в довольно безлюдном месте, на остановке на трассе у одного из сел в Азовском районе. До конечной было еще очень далеко.
Сергей учится на втором курсе автодорожного колледжа. Фото: из архива семьи.
ИЗУЧИЛИ ЛИЧНУЮ ПЕРЕПИСКУ.
Через минут 20 после того, как студент покинул транспорт, его телефон был уже не в сети. Отследить дальнейший путь оказалось невозможным. В свою очередь следователи подняли всю переписку парня в мессенджерах и соцсетях.
— Ничего! Вообще никакой зацепки. Обычные диалоги.
А мы с волонтерами и спасателями прочесали все окрестности села, у которого он высадился. В поисках в общей ложности участвовали примерно 500 человек. Работали и кинологи, и водолазы. Последние проверили дно всех местных рек.
— Не нашли ничего. Он словно испарился.
— В тот день, когда Сергей пропал, был сильный сгон воды. И я прошла по обмелевшему дну Азовского моря. Но и там никакой зацепки.
Сергею недавно исполнилось 17 лет. Фото: из архива семьи.
САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ.
Так что версию, связанную с тем, что подросток погиб в море, тоже можно исключить.
— Я лично спускалась по тросу по склону оврага, упирающегося в кромку воды. Осмотрела с волонтерами все заброшки и колодцы. Безрезультатно. Не знаю, что уже думать.
Валентина говорит, что в первые три недели поиска на машине она проехала 16,5 тысячи километров. За рулем приходилось бывать по 14 часов в сутки. Искали Сергея и в поселках Краснодарского края.
— Мы уже не знаем, что думать.
Отец и мать подростка за время поиска сильно сдали в плане здоровья.
— Недавно у Сережи был день рождения. Ему исполнилось 17 лет. Для родителей этот день был самым тяжелым в жизни. Но никто не опускает руки. Мы верим, что Сережа найдется!
ОФИЦИАЛЬНО.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщил в пресс-службе регионального следственного комитета, по факту исчезновения юноши возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
— Каких-либо данных, свидетельствующих о намерении покинуть местожительство на длительный срок, не установлено, — прокомментировали в Следственном Управлении Следственного Комитета по Ростовской области. — Ранее фактов самовольного ухода его из дома не было. Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении подростка преступления. В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения молодого человека.