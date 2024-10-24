Вышел раньше своей остановки и пропал: Что известно об исчезновении 16-летнего студента из Ростова, которого ищут больше месяца

Попрощавшись с папой, Сергей пошел в магазин, купил воду и отнес ее в квартиру. Затем отправился к остановке и сел в автобус. Известно, что на городском транспорте он доехал до автовокзала. Там купил билет до Порта-Катона в Азовском районе.