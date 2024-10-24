Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции

Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены «Рабочей партии Курдистана» (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.