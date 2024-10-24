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Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию TUSAŞ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых», — процитировали в пресс-службе соболезнование Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Белоруссия решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, «которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами».

«Разделяем боль и скорбь народа Турции, высказываем ему слова нашей поддержки, солидарности и призываем международное сообщество реализовать необходимые шаги для прекращения дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в соболезновании.

Лукашенко пожелал стойкости и мужества семьям погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены «Рабочей партии Курдистана» (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Лукашенко Александр