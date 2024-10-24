В Казани по делу о махинациях с жильем задержали замглавы «АльфаСтройКапитал»

По версии следствия, директор «АльфаСтройКапитал» Марат Вафин получил от потерпевших средства, присвоил их, а обязательства по индивидуальному жилищному строительству не исполнил. Он также находится в СИЗО. Ущерб оценивается в более чем 32 миллиона рублей.