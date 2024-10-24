В Казани по делу о махинациях с жильем задержали замглавы «АльфаСтройКапитал»

В Казани по делу о махинациях с жильем задержана замглавы ООО «АльфаСтройКапитал» и ООО «Марас» Лилия Фатыхова. Ее заключили под стражу до 17 ноября по обвинению в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, директор «АльфаСтройКапитал» Марат Вафин получил от потерпевших средства, присвоил их, а обязательства по индивидуальному жилищному строительству не исполнил. Он также находится в СИЗО. Ущерб оценивается в более чем 32 миллиона рублей.
Ранее в Татарстане жителей предупредили о новой волне звонков от мошенников.