Минский грузчик вовлек сожительницу в проституцию, а заработки тратил на ставки

В Минске правоохранители задержали грузчика, который вовлек сожительницу в занятия проституцией, рассказали в ГУДВ Мингорисполкома.
Злоумышленника сотрудники в сфере нравов установили в ходе интернет-разведки. Выяснилось, что 34-летний минчанин использовал свою 35-летнюю сожительницу для занятия проституцией.
От имени женщины фигурант создал анкету в соцсети, где искал для нее клиентов для оказания услуг интимного характера. Когда с мужчиной связывались «клиенты» он передавал им данные сожительницы, которая потом сама ехала в установленное место.
Полученные от занятия проституцией деньги минчанка передавала своему сожителю, который на них покупал продукты и делал ставки в онлайн-казино.
Задержанный работает грузчиком в одной из организаций Минска, ранее был судим за кражу. Сейчас его будут судить за организацию занятия проституцией.
Также житель Минска с сестрами-актрисами организовали порностудию на съемной квартире.
Тем временем МИД сообщил, что посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.
Еще мы писали, что женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.