Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский грузчик вовлек сожительницу в проституцию, а заработки тратил на ставки

В Минске грузчик-игроман сделал сожительницу проституткой и играл на заработанные деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали грузчика, который вовлек сожительницу в занятия проституцией, рассказали в ГУДВ Мингорисполкома.

Злоумышленника сотрудники в сфере нравов установили в ходе интернет-разведки. Выяснилось, что 34-летний минчанин использовал свою 35-летнюю сожительницу для занятия проституцией.

От имени женщины фигурант создал анкету в соцсети, где искал для нее клиентов для оказания услуг интимного характера. Когда с мужчиной связывались «клиенты» он передавал им данные сожительницы, которая потом сама ехала в установленное место.

Полученные от занятия проституцией деньги минчанка передавала своему сожителю, который на них покупал продукты и делал ставки в онлайн-казино.

Задержанный работает грузчиком в одной из организаций Минска, ранее был судим за кражу. Сейчас его будут судить за организацию занятия проституцией.

Также житель Минска с сестрами-актрисами организовали порностудию на съемной квартире.

Тем временем МИД сообщил, что посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.

Еще мы писали, что женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.