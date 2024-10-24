Грибы «охотятся» на людей: в Крыму четыре человека отравились поганками

В Крыму осень добавляет работы и поисковикам, и врачам-токсикологам. Причем «клиентами» поискового отряда «ЛизаАлерт», медиков и МЧС становится один и тот же контингент — грибники.
Любители тихой охоты зачастую смело идут в леса и горы, но забредая в чащобу, не могут найти дорогу домой. Вот тогда-то на помощь приходят волонтеры, полиция и сотрудники чрезвычайного ведомства.
Те же, кто хорошо ориентируется на местности, не всегда могут отличить поганку от сыроежки. И если на сковородку попали ядовитые грибы, то приходится звонить на «03», чтобы врачи сохранили жизнь и здоровье. Вот и в соцсети появилось эмоциональное сообщение:
«В Куйбышево похороны — отравились грибами муж и жена. Товарищи, берегите себя и своих близких! Грибной сезон еще толком не начался, а люди уже получают серьезные отравления и гибнут».
Корреспондент КП-Крым позвонила в сельсовет пгт Куйбышево Бахчисарайского, но там объяснили, что слышат о такой трагедии впервые, и никто из жителей насмерть поганками или мухоморами не отравился.
В пресс-службе регионального Роспотребнадзора КП-Крым предоставили четкую и достоверную информацию:
«В селе Зеленое Бахчисарайского района было зарегистрировано четыре случая отравления грибами, но без летальных исходов».
В ведомстве также отметили, что в пгт Куйбышево никто не умирал от ядовитых грибов.
«Чаще всего происходит отравление ядовитыми грибами, которые имеют внешнее сходство со съедобными. Нельзя также собирать переспелые, червивые и осклизлые грибы, и растущие вблизи промышленных предприятий, химических комбинатов и автотрасс», — напоминают прописные истины эксперты.