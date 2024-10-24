Грибы «охотятся» на людей: в Крыму четыре человека отравились поганками

Те же, кто хорошо ориентируется на местности, не всегда могут отличить поганку от сыроежки. И если на сковородку попали ядовитые грибы, то приходится звонить на «03», чтобы врачи сохранили жизнь и здоровье. Вот и в соцсети появилось эмоциональное сообщение: