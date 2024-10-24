В Башкирии пострадал водитель загоревшегося автомобиля

Сотрудники МЧС России в течении 7 минут ликвидировали открытое горение.
36-летнему владельцу автомобиля оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Автомобиль полностью сгорает за 4−6 минут, отметили в ведомстве. МЧС России напомнило:
- регулярно проверяй электрические системы автомобиля;
- следи за состоянием топливной системы;
- монтаж элементов освещения доверь профессионалам;
- воздержись от курения в автомобиле;
- в машине обязательно должен быть огнетушитель;
- регулярно проводи обслуживание автомобиля.