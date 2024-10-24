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В Башкирии пострадал водитель загоревшегося автомобиля

Во время движения по проспекту Ленина в г. Октябрьском автомобиль Форд Мондэо неожиданно загорелся. Огонь распространился быстро, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сотрудники МЧС России в течении 7 минут ликвидировали открытое горение.

36-летнему владельцу автомобиля оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Автомобиль полностью сгорает за 4−6 минут, отметили в ведомстве. МЧС России напомнило:

  • регулярно проверяй электрические системы автомобиля;
  • следи за состоянием топливной системы;
  • монтаж элементов освещения доверь профессионалам;
  • воздержись от курения в автомобиле;
  • в машине обязательно должен быть огнетушитель;
  • регулярно проводи обслуживание автомобиля.

МЧС